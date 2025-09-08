В городе Губкинском на Ямале построили ледовый дворец

В здании обустроили просторные раздевалки, тренировочные залы, медицинский кабинет и помещения для хранения инвентаря. На большой ледовой арене смогут одновременно заниматься более 150 спортсменов, а трибуны рассчитаны на 400 зрителей. Во дворце начнут тренироваться юные хоккеисты, которые раньше занимались на открытой площадке школы № 4. Благодаря открытию спортобъекта набор в хоккейную секцию увеличится в два раза — до 130 ребят, также дополнительно запустят секцию фигурного катания.