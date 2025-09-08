В городе Губкинском на Ямале построили ледовый дворец

Ледовый дворец площадью свыше 6,5 тыс. кв. м открылся в городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа. Строительство комплекса «Губкинский Арена» соответствует задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в городской администрации.
В здании обустроили просторные раздевалки, тренировочные залы, медицинский кабинет и помещения для хранения инвентаря. На большой ледовой арене смогут одновременно заниматься более 150 спортсменов, а трибуны рассчитаны на 400 зрителей. Во дворце начнут тренироваться юные хоккеисты, которые раньше занимались на открытой площадке школы № 4. Благодаря открытию спортобъекта набор в хоккейную секцию увеличится в два раза — до 130 ребят, также дополнительно запустят секцию фигурного катания.
Отмечается, что «Губкинский Арена» стал восьмым ледовым дворцом Ямала, и теперь такие спортивные объекты есть во всех городах округа. Всего в регионе действует 15 ледовых дворцов и кортов: в Ноябрьске, Надыме, Салехарде, Лабытнанги, Муравленко, Тарко-Сале, Новом Уренгое, Коротчаево, Пангодах, Уренгое и Яр-Сале.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.