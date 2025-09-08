В Беларуси хотят внедрить единую госсистему продажи билетов на транспорт

Плюсы для пассажиров. Они получат актуальную информацию о расписании, маршрутах и доступности транспортных средств всех автомобильных перевозчиков в регулярном сообщении, смогут выбирать оптимальный маршрут поездки из предлагаемых, отслеживать движение автобусов, бронировать места, удаленно приобретать билеты и производить оплату за проезд.