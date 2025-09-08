В Беларуси хотят внедрить единую госсистему продажи билетов на транспорт

На общественное осуждение на Правовом форуме Беларуси выставлен проект указа президента «О единой государственной информационной системе продажи билетов». Нововведение коснется автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении и внедрить его планируют с 1 мая 2027 года.
Предполагает объединить системы бронирования и продажи билетов в единую цифровую платформу, доступную пассажирам, в том числе, с мобильных приложений, интегрировать электронные сервисы при международных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении.
Плюсы для пассажиров. Они получат актуальную информацию о расписании, маршрутах и доступности транспортных средств всех автомобильных перевозчиков в регулярном сообщении, смогут выбирать оптимальный маршрут поездки из предлагаемых, отслеживать движение автобусов, бронировать места, удаленно приобретать билеты и производить оплату за проезд.
Плюсы для перевозчиков. Исключаются затраты на разработку собственного программного средства по бронированию мест, деньги от проданных билетов будут поступать оперативно.
Общественное обсуждение продлится 10 дней, до 18 сентября.
