Прокуратура заинтересовалась задержанным на сутки самолетом из Омска

Суточной задержкой рейса самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», случившейся сегодня, 8 сентября, заинтересовались омские транспортные прокуроры. Информацией поделился телеграм «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».
«В международном аэропорту Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева по причине технической неисправности и позднего прибытия воздушного судна объявлена длительная задержка авиарейса авиакомпании “Уральские авиалинии” в город Москву, вылета ожидают свыше 195 пассажиров. Прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет соблюдения прав пассажиров», — говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что самолет в Москву от авиакомпании «Уральские авиалинии» не улетел вовремя сегодня, 8 сентября. Авиалайнер должен был вылететь в столицу в 6:30 утра. Авиакомпания перенесла вылет на 17:30 вечера. Однако, судя по электронному табло, самолет в Москву от «Уральских авиалиний» сегодня так и не улетит — рейс перенесен на рекордные 24 часа.
«Ранее “КП в Омске” сообщала о массовой задержке авиарейсов — из омского аэропорта сегодня задержались 7 самолетов.