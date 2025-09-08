Прокуратура заинтересовалась задержанным на сутки самолетом из Омска

Отметим, что самолет в Москву от авиакомпании «Уральские авиалинии» не улетел вовремя сегодня, 8 сентября. Авиалайнер должен был вылететь в столицу в 6:30 утра. Авиакомпания перенесла вылет на 17:30 вечера. Однако, судя по электронному табло, самолет в Москву от «Уральских авиалиний» сегодня так и не улетит — рейс перенесен на рекордные 24 часа.