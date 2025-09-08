Автопарк Набережных Челнов в октябре пополнится еще 30 автобусами

Набережные Челны продолжают активно обновлять свой автопарк. На аппаратном совещании мэр Наиль Магдеев выразил благодарность раису Татарстана Рустаму Минниханову и генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину за поставку новой партии больших автобусов.
В этом месяце город уже получил 50 современных автобусов, что значительно улучшило качество пассажирских перевозок и сократило очереди на популярных маршрутах. Ожидается, что в октябре к ним присоединятся еще 30 аналогичных машин.
Градоначальник подчеркнул, что новые автобусы вносят вклад не только в комфорт жителей, но и в развитие городской инфраструктуры. Спикер отметил важность поддержки республиканского руководства и крупных промышленных предприятий для развития городского хозяйства. Новые автобусы уже готовятся к выходу на линии и начнут обслуживать самые востребованные маршруты.
Напомним, Нижнекамск также готовится к значительным изменениям в транспортной инфраструктуре. Глава района Радмир Беляев анонсировал строительство нового автовокзала и закупку 15 современных автобусов.