В деревне Усовы Кировской области открыли фельдшерско-акушерский пункт

Открытие фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) состоялось в конце августа в деревне Усовы Кировской области. Новый медпункт построен по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщает управление массовых коммуникаций региона.
Помещения ФАПа оснастили специализированным оборудованием и мебелью, создали условия для приема пациентов с ограниченными возможностями. Обслуживать жителей деревни продолжит местный фельдшер Михаил Костин.
В медпункте жители деревни смогут получать консультации, амбулаторную помощь, сдавать анализы. Также в медучреждении доступны цифровые сервисы: оформление больничных листов, направлений, запись на прием к специалисту.
Фельдшерско-акушерский пункт стал шестым сельским подразделением Оричевской центральной районной больницы. Как рассказала главный врач ЦРБ Елена Лекомцева, уже работают врачебная амбулатория в Левинцах, ФАПы в Пищалье, Спас-Талице, Зенгино и фельдшерский пункт в Монастырщине.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.