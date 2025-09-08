В поселке Смирных на Сахалине возвели жилой дом на 80 квартир

Строительство 80-квартирного дома в поселке городского типа Смирных Сахалинской области завершено на 70%. Объект возводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает министерство строительства региона.
На данном этапе специалисты завершают обустройство фасада здания, внутри ведутся отделочные работы. В новый дом переедут семьи из аварийного жилья. Квартиры сдаются «под ключ», что означает полную готовность к проживанию: в них поклеены обои, уложен линолеум и керамическая плитка, установлены межкомнатные двери, сделаны натяжные потолки.
«Переселение из аварийных домов является одной из важнейших задач на сегодняшний день. Этот проект — яркий пример того, как благодаря целенаправленной работе и поддержке на всех уровнях власти, мы приближаемся к решению этой острой социальной проблемы», — подчеркнул министр строительства Сахалинской области Николай Давыдов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.