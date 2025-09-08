В Новосибирской области идёт массовая вакцинация от гриппа

К началу сентября прививку сделали свыше 191 тысяч жителей региона — это более 11% от плана и почти 7% населения области.
По данным регионального Минздрава, к 5 сентября в кампании по иммунизации приняли участие более 191,5 тысячи человек. Среди них 136 тысяч взрослых и свыше 55 тысяч детей. План вакцинации детей выполнен на 12,7%, взрослых — на 11%.
Для прививочной кампании в область завезено почти 800 тысяч доз препаратов. Взрослым доступны вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», а детям и беременным женщинам делают прививки «Ультрикс Квадри».
ВОЗ рекомендовала на сезон 2025−2026 годов использовать трёх- и четырёхвалентные вакцины, включающие актуальные штаммы вируса, такие как A/Виктория/4897/2022 (H1N1) и A/Хорватия/10136RV/2023 (H3N2). Специалисты прогнозируют, что особую угрозу может представлять гонконгский вариант гриппа (H3N2), ранее не распространённый в России.
Региональные власти ставят задачу привить не менее 60% населения — около 1,7 млн человек. Сделать прививку можно в поликлиниках, школах, детских садах и при выезде мобильных медбригад.