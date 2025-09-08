В Арбитражном суде Волгоградской области назначен новый судья

Арбитражный суд играет ключевую роль в жизни региона, разрешая экономические споры между предприятиями и предпринимателями. Назначение нового специалиста такого высокого уровня обеспечивает стабильную и эффективную работу судебной инстанции, что напрямую влияет на деловой климат и защиту прав участников экономической деятельности в Волгограде и области.