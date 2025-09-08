Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Арбитражном суде Волгоградской области назначен новый судья

Новую должность заняла Оксана Анашкина из Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

В судебной системе Волгоградской области состоялось важное кадровое назначение. Указом Президента РФ новым судьей Арбитражного суда региона назначена Оксана Анашкина, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на суд.

Арбитражный суд играет ключевую роль в жизни региона, разрешая экономические споры между предприятиями и предпринимателями. Назначение нового специалиста такого высокого уровня обеспечивает стабильную и эффективную работу судебной инстанции, что напрямую влияет на деловой климат и защиту прав участников экономической деятельности в Волгограде и области.

Коллектив Арбитражного суда Волгоградской области тепло встретил нового коллегу. Сотрудники суда поздравили Оксану Анашкину с высоким назначением и пожелали ей успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья и плодотворной работы на благо правосудия.