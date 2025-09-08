В Арбитражном суде Волгоградской области назначен новый судья

В судебной системе Волгоградской области состоялось важное кадровое назначение. Указом Президента РФ новым судьей Арбитражного суда региона назначена Оксана Анашкина, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на суд.
Арбитражный суд играет ключевую роль в жизни региона, разрешая экономические споры между предприятиями и предпринимателями. Назначение нового специалиста такого высокого уровня обеспечивает стабильную и эффективную работу судебной инстанции, что напрямую влияет на деловой климат и защиту прав участников экономической деятельности в Волгограде и области.
Коллектив Арбитражного суда Волгоградской области тепло встретил нового коллегу. Сотрудники суда поздравили Оксану Анашкину с высоким назначением и пожелали ей успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья и плодотворной работы на благо правосудия.