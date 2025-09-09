Главным итогом визита Владимира Путина в Китай россияне назвали усиление политического и военного сотрудничества РФ и КНР: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Большинство россиян (92%) слышали о визите Владимира Путина в Китай, который проходил c 31 августа по 3 сентября 2025 года. 7% что-то слышали, но без подробностей, и лишь 1% впервые узнал об этом из опроса.
Главные итоги визита
Главным итогом визита Владимира Путина в Китай 59% респондентов назвали усиление политического и военного сотрудничества РФ и КНР. 43% отметили расширение торговли и экономических связей, 39% — подписание между РФ и КНР 22 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения, 37% — соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Для 32% важным итогом стало присутствие Владимира Путина на военном параде в Пекине, столько же указали на введение безвизового режима между двумя странами. Затруднились ответить 9%.
Сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Безвизовый режим с Китаем
К введению безвизового режима для граждан России с Китаем 54% опрошенных относятся положительно, 15% — скорее положительно, 20% — нейтрально. По 5% опрошенных высказались скорее отрицательно или полностью отрицательно. Еще 2% затруднились ответить.
Несмотря на нововведение, только 13% респондентов выразили желание посетить Китай. У 26% вероятность поездки повысилась, у 27% — не изменилась, а 28% сообщили, что поездка в Китай им неинтересна. Затруднились ответить 4%.
Отношения России с Китаем
45% россиян считают, что консолидация государств «не-Запада» усиливается, 29% — что скорее усиливается. 11% полагают, что она точно не происходит, 9% — что скорее не усиливается. Затруднились ответить 6%.
Половина респондентов оценивают отношения России и Китая как партнерские и деловые. 28% называют их дружескими и доверительными, 12% — спокойными и нейтральными. Для 5% они выглядят прохладными и напряженными, а для 2% — враждебными и конфликтными. 3% затруднились ответить.
По мнению 75% россиян Россия и Китай наиболее активно сотрудничают в сфере энергетики (нефть, газ, электроэнергия). 58% считают, что активно развиваются торговля и экономика, 27% — военно-политическая сфера. По 22% отметили сельское хозяйство и продовольствие, а также туризм, культуру и образование. В технологиях и инновациях сотрудничество видят 18%. Затруднились ответить 5%.
42% опрошенных считают, что за последний год отношения России и Китая значительно улучшились. 26% полагают, что немного улучшились, столько же заявили о том, что остались без изменений. Лишь 2% высказали мнение, что отношения немного ухудшились, и столько же — что значительно ухудшились. 3% затруднились с ответом.
Относительно развития взаимоотношений, 39% считают, что они останутся на нынешнем уровне, 35% ожидают значительного улучшения. 15% полагают, что немного улучшатся, 4% — что значительно ухудшатся, а 3% — что немного ухудшаться. Еще 5% затруднились ответить.
В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.