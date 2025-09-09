Главным итогом визита Владимира Путина в Китай россияне назвали усиление политического и военного сотрудничества РФ и КНР: результаты опроса Новостей Mail

42% опрошенных считают, что за последний год отношения России и Китая значительно улучшились. 26% полагают, что немного улучшились, столько же заявили о том, что остались без изменений. Лишь 2% высказали мнение, что отношения немного ухудшились, и столько же — что значительно ухудшились. 3% затруднились с ответом.