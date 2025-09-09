Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главным итогом визита Владимира Путина в Китай россияне назвали усиление политического и военного сотрудничества РФ и КНР: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей об итогах визита Владимира Путина в Китай с 31 августа по 3 сентября 2025 года.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 5—8 сентября. В опросе приняли участие свыше 5500 человек из более чем 50 регионов России.

Большинство россиян (92%) слышали о визите Владимира Путина в Китай, который проходил c 31 августа по 3 сентября 2025 года. 7% что-то слышали, но без подробностей, и лишь 1% впервые узнал об этом из опроса.

Главные итоги визита

Главным итогом визита Владимира Путина в Китай 59% респондентов назвали усиление политического и военного сотрудничества РФ и КНР. 43% отметили расширение торговли и экономических связей, 39% — подписание между РФ и КНР 22 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения, 37% — соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Для 32% важным итогом стало присутствие Владимира Путина на военном параде в Пекине, столько же указали на введение безвизового режима между двумя странами. Затруднились ответить 9%.

Сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Безвизовый режим с Китаем

К введению безвизового режима для граждан России с Китаем 54% опрошенных относятся положительно, 15% — скорее положительно, 20% — нейтрально. По 5% опрошенных высказались скорее отрицательно или полностью отрицательно. Еще 2% затруднились ответить.

Несмотря на нововведение, только 13% респондентов выразили желание посетить Китай. У 26% вероятность поездки повысилась, у 27% — не изменилась, а 28% сообщили, что поездка в Китай им неинтересна. Затруднились ответить 4%.

Отношения России с Китаем

45% россиян считают, что консолидация государств «не-Запада» усиливается, 29% — что скорее усиливается. 11% полагают, что она точно не происходит, 9% — что скорее не усиливается. Затруднились ответить 6%.

Половина респондентов оценивают отношения России и Китая как партнерские и деловые. 28% называют их дружескими и доверительными, 12% — спокойными и нейтральными. Для 5% они выглядят прохладными и напряженными, а для 2% — враждебными и конфликтными. 3% затруднились ответить.

По мнению 75% россиян Россия и Китай наиболее активно сотрудничают в сфере энергетики (нефть, газ, электроэнергия). 58% считают, что активно развиваются торговля и экономика, 27% — военно-политическая сфера. По 22% отметили сельское хозяйство и продовольствие, а также туризм, культуру и образование. В технологиях и инновациях сотрудничество видят 18%. Затруднились ответить 5%.

42% опрошенных считают, что за последний год отношения России и Китая значительно улучшились. 26% полагают, что немного улучшились, столько же заявили о том, что остались без изменений. Лишь 2% высказали мнение, что отношения немного ухудшились, и столько же — что значительно ухудшились. 3% затруднились с ответом.

Относительно развития взаимоотношений, 39% считают, что они останутся на нынешнем уровне, 35% ожидают значительного улучшения. 15% полагают, что немного улучшатся, 4% — что значительно ухудшатся, а 3% — что немного ухудшаться. Еще 5% затруднились ответить.

В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.