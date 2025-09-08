«Удар по печени»: в Омск не пустили куриные потроха из Казахстана

Крупную партию продуктов питания, состоящую из 20 тонн сыра и 16 тонн замороженной куриной печени, задержали 5 сентября на пограничном пункте «Исилькульский». Информацию сообщил телеграм-канал «Управление Россельхознадзора по Омской области».
«05 сентября 2025 года специалисты Россельхознадзора по Омской области в ППУ “Исилькульский” пресекли незаконный ввоз более 36 тонн продукции из Казахстана и Кыргызстана. При досмотре выявлены нарушения в ветеринарных документах на 20 тонн сыра и свыше 16 тонн замороженной куриной печени», — говорится в новости телеграм-канала.
Также ведомство сообщает, что нарушитель закона — представитель Казахстана — привлечен к ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил, а вся арестованная продукция возвращена в страну отправления.