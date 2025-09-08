«Удар по печени»: в Омск не пустили куриные потроха из Казахстана

«05 сентября 2025 года специалисты Россельхознадзора по Омской области в ППУ “Исилькульский” пресекли незаконный ввоз более 36 тонн продукции из Казахстана и Кыргызстана. При досмотре выявлены нарушения в ветеринарных документах на 20 тонн сыра и свыше 16 тонн замороженной куриной печени», — говорится в новости телеграм-канала.