«Удар по печени»: в Омск не пустили куриные потроха из Казахстана

Значительную партию куриной печени и сыра из сопредельной республики задержали из-за нарушения в документации.

Источник: Комсомольская правда

Крупную партию продуктов питания, состоящую из 20 тонн сыра и 16 тонн замороженной куриной печени, задержали 5 сентября на пограничном пункте «Исилькульский». Информацию сообщил телеграм-канал «Управление Россельхознадзора по Омской области».

«05 сентября 2025 года специалисты Россельхознадзора по Омской области в ППУ “Исилькульский” пресекли незаконный ввоз более 36 тонн продукции из Казахстана и Кыргызстана. При досмотре выявлены нарушения в ветеринарных документах на 20 тонн сыра и свыше 16 тонн замороженной куриной печени», — говорится в новости телеграм-канала.

Также ведомство сообщает, что нарушитель закона — представитель Казахстана — привлечен к ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил, а вся арестованная продукция возвращена в страну отправления.