Стало известно, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске с 9 по 11 сентября 2025

Отключение горячей воды в Иркутске с 9 по 11 сентября 2025 пройдет в Ленинском округе. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, это необходимо для ремонта сети на улице Розы Люксембург, 223 а.
Ограничения коснутся жителей улицы Павла Красильникова, Баумана, Севастопольской и других. Работы начнутся с самого утра, а закончатся лишь через два дня ближе к вечеру. Более подробная информация о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске с 9 по 11 сентября 2025, представлена в фотокарточке ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Важно отметить, что 9 сентября на весь день отключат воду и в Правобережном округе. Это необходимо для подключения нового потребителя. Где еще не будет воды в сентябре можно посмотреть здесь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что заморозки до −3 градусов ожидаются в Приангарье в ночь на 9 и 10 сентября.