Стало известно, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске с 9 по 11 сентября 2025

Ограничения коснутся жителей улицы Павла Красильникова, Баумана, Севастопольской и других. Работы начнутся с самого утра, а закончатся лишь через два дня ближе к вечеру. Более подробная информация о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске с 9 по 11 сентября 2025, представлена в фотокарточке ниже.