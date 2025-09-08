Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске с 9 по 11 сентября 2025

Горячую воду отключат в Ленинском округе Иркутска с 9 по 11 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение горячей воды в Иркутске с 9 по 11 сентября 2025 пройдет в Ленинском округе. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, это необходимо для ремонта сети на улице Розы Люксембург, 223 а.

Отключение горячей воды в Иркутске с 9 по 11 сентября 2025.

Ограничения коснутся жителей улицы Павла Красильникова, Баумана, Севастопольской и других. Работы начнутся с самого утра, а закончатся лишь через два дня ближе к вечеру. Более подробная информация о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске с 9 по 11 сентября 2025, представлена в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Важно отметить, что 9 сентября на весь день отключат воду и в Правобережном округе. Это необходимо для подключения нового потребителя. Где еще не будет воды в сентябре можно посмотреть здесь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что заморозки до −3 градусов ожидаются в Приангарье в ночь на 9 и 10 сентября.