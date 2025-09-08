Калининградстат перестал публиковать информацию о демографии в области

Отметим, по состоянию на 1 марта 2025 года предварительная численность постоянного населения Калининградской области составляла 1032366 человек и уменьшилась с начала года на 538 человек. Естественная убыль населения в январе-феврале 2025 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2024 года на 83 человека. Число умерших превысило число родившихся в 1,9 раз — в области родилось 1223 человека, умерло 2288, из них семеро — дети до года (годом ранее в течение аналогичного периода умерло три ребенка, таким образом отмечалось увеличение числа умерших детей в возрасте до одного года — показатель младенческой смертности). За первые три месяца в области были зарегистрированы 891 брак и 691 развод.