Театр имени Чехова в Таганроге закроют на ремонт, а труппа уедет на гастроли

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посетил Таганрог с рабочим визитом и в рамках этой поездки проверил ход реставрации театра имени Чехова. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.
До конца 2025 года в здании продолжат укреплять фундамент. Так как работы пока не затрагивают внутренние помещения, труппа продолжит выступать на родной сцене. Полное закрытие на реставрацию запланировано на конец января 2026 года.
Юрий Слюсарь подчеркнул важность непрерывности творческого процесса для артистов и поинтересовался, составлен ли гастрольный график на следующий год.
Представитель донского министерства культуры доложил, что план гастролей практически готов. Таганрожцы планируют выступить в Казани, Нижнем Новгороде, Евпатории, Ялте, Костроме, Рязани и других городах. На эти цели из областного бюджета выделят более 13 млн рублей. Муниципальный бюджет добавит еще свыше 5 млн рублей.
В Таганроге спектакли временно перенесут в городской Дом культуры. В 2026 году зрителей ждут две новые постановки.
Реставрационные работы в театре имени Чехова предполагают обновление фасада, кровли и инженерных коммуникаций. Должны заменить механическое оборудование сцены и восстановить шахту лифта. Полностью обновленное здание планируют сдать в 2027 году, к 200-летнему юбилею театра.
Напомним, на реставрацию театра в рамках национального проекта «Семья» выделено 575 млн рублей, большая часть суммы — средства федерального бюджета. Таганрогский театр имени Чехова, построенный в 1866 году, является одним из старейших на юге России. Сегодня в его репертуаре 31 спектакль.
В рамках визита Юрий Слюсарь осмотрел Пушкинскую набережную. Первый этап ее благоустройства уже завершен. Теперь ведется поиск инвестора для укрепления береговой линии и развития прогулочной зоны.