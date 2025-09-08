Аграриям Костромской области помогут внедрить в работу беспилотные системы

Субсидия положена сельхозпредприятиям, которые используют БАС для внесения энтомофагов (полезных хищных насекомых), удобрений и средств защиты растений, опрыскивания, десикации, подкормки, сева и сбора урожая. При этом упрощен порядок предоставления субсидий — не надо будет предоставлять выписки из ЕГРЮЛ и сведения об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц, так как эти данные могут быть получены в электронном бюджете.