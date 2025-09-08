Аграриям Костромской области помогут внедрить в работу беспилотные системы

Часть затрат на покупку и аренду летальных аппаратов будут компенсировать аграриям в Костромской области, что отвечает целям нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Соответствующее постановление подписал глава региона Сергей Ситников, сообщили в областном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.
Субсидия положена сельхозпредприятиям, которые используют БАС для внесения энтомофагов (полезных хищных насекомых), удобрений и средств защиты растений, опрыскивания, десикации, подкормки, сева и сбора урожая. При этом упрощен порядок предоставления субсидий — не надо будет предоставлять выписки из ЕГРЮЛ и сведения об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц, так как эти данные могут быть получены в электронном бюджете.
Субсидия станет еще одной мерой поддержки в сфере АПК. Сейчас аграриям возмещают часть затрат на приобретение техники и оборудования, создание и реконструкцию производственных объектов, закупку племенного молодняка, содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных, производство молока и другие направления.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.