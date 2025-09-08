Ричмонд
В башкирской деревне Кутлугуза открылся фельдшерский пункт

В новом медучреждении будут проходить диспансеризацию и вакцинацию свыше 200 человек.

Источник: Национальные проекты России

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) установили в деревне Кутлугуза Республики Башкортостан. Строительство медучреждения велось в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает министерство здравоохранения региона.

Фельдшерский пункт оснащен всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи пациентам и комфортной работы персонала. В здании оборудовали кабинет фельдшера, смотровую, процедурную, комнату ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.

В новом медпункте проходить диспансеризацию и вакцинацию будут свыше 200 человек. Кроме того, фельдшер сможет дистанционно открыть больничный лист, выписать электронный рецепт, провести телемедицинскую консультацию с врачом и направить медицинские данные в другое учреждение на консультацию.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.