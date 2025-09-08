Аэропорт Геленджика за неполных два месяца обслужил 72 тысячи пассажиров

Об этом «Ъ-Кубань» рассказал коммерческий директор ООО «Аэропорт Геленджик» Денис Костенков.
По его словам, самым популярным воздушным направлением в Геленджик является Москва. «Столичные аэропорты предоставляют пассажирам стыковки даже с самыми отдаленными уголками нашей страны, а также с международными направлениями. Кроме того, мы отмечаем полную загрузку рейсов по направлению в Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург», — рассказал господин Костенков.
Напомним, аэропорт Геленджик 18 июля 2025 года возобновил деятельность по приему и обслуживанию воздушных судов регулярных перевозчиков. Режим временного ограничения полетов, связанный с вопросами безопасности полетов, был введен Федеральным агентством воздушного транспорта в отношении аэропорта Геленджика 24 февраля 2024 года и снят 10 июля 2025 года. К моменту открытия воздушной гавани курорта, по словам Дениса Костенкова, полетная программа у всех авиакомпаний уже была сформирована, в связи с этим в настоящее время аэропорт имеет дефицит рейсов при имеющемся спросе.
«В настоящее время генеральным директором общества утверждена маркетинговая политика на период осенне-зимней навигации 2025−2026 годов, предусматривающая систему скидок для авиакомпаний на услуги аэропорта. Службы предприятия ведут активную работу по формированию программы полетов на период осенне-зимней навигации 2025−2026 годов, в том числе, с целью связать курорт прямыми рейсами не только со столичными аэропортами, но и крупнейшими российскими регионами», — рассказывает господин Костенков.
Он также отмечает, что открытие аэропорта самым благоприятным образом сказалось на туристической привлекательности курорта. В числе первоочередных задач руководство воздушной гавани ставит восстановление пассажиропотока, как минимум, до уровня 2021 года. Планируется также привлечь новых авиаперевозчиков для удовлетворения существующего спроса на перелеты в Геленджик.
«В связи с тем, что аэропорт начал осуществлять деятельность по приему и обслуживанию воздушных судов с 18 июля, не все авиакомпании смогли оперативно изменить полетную программу. На данный момент в Геленджик осуществляют полетную программу “Аэрофлот”, S7, “Уральские Авиалинии”, “Ютэйр”, “Ред Вингс”, “Смартавиа” и “НордСтар”», — рассказал коммерческий директор ООО «Аэропорт Геленджик».
Он также добавил, что аэропорт не прибегает к услугам сторонних операторов в вопросах оперирования внутренними сервисами и осуществляет данную деятельность самостоятельно.