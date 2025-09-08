Аэропорт Геленджика за неполных два месяца обслужил 72 тысячи пассажиров

Напомним, аэропорт Геленджик 18 июля 2025 года возобновил деятельность по приему и обслуживанию воздушных судов регулярных перевозчиков. Режим временного ограничения полетов, связанный с вопросами безопасности полетов, был введен Федеральным агентством воздушного транспорта в отношении аэропорта Геленджика 24 февраля 2024 года и снят 10 июля 2025 года. К моменту открытия воздушной гавани курорта, по словам Дениса Костенкова, полетная программа у всех авиакомпаний уже была сформирована, в связи с этим в настоящее время аэропорт имеет дефицит рейсов при имеющемся спросе.