Подмосковный изготовитель удобрений оптимизирует производство

Производитель специализированных удобрений, средств защиты и инсектицидов «Русинхим» в подмосковном Подольске планирует повысить производительность труда при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
На предприятии прошло стартовое совещание при участии специалистов регионального центра компетенций (РЦК). В качестве пилотного потока выбрали ключевой для «Русинхима» процесс — производство сухих минеральных удобрений.
Перед командой поставлены задачи: сократить время протекания процесса на 10%, уменьшить незавершенное производство на 15%, а также увеличить выработку на рабочих местах минимум на 10%. В ближайшие месяцы эксперты РЦК совместно с рабочей группой предприятия приступят к диагностике, выявлению потерь, а также внедрению принципов бережливого производства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.