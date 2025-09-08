Подмосковный изготовитель удобрений оптимизирует производство

Перед командой поставлены задачи: сократить время протекания процесса на 10%, уменьшить незавершенное производство на 15%, а также увеличить выработку на рабочих местах минимум на 10%. В ближайшие месяцы эксперты РЦК совместно с рабочей группой предприятия приступят к диагностике, выявлению потерь, а также внедрению принципов бережливого производства.