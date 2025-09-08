В дагестанском селе Шагада ввели в эксплуатацию школу на 200 мест

Новую школу, рассчитанную на 200 учеников, открыли в селе Шагада Хасавюртовского района Республики Дагестан. Строительство учреждения велось по нацпроекту «Образование», преемником которого с этого года стал нацпроект «Молодежь и дети», сообщили в администрации главы региона.
Новый образовательный центр на улице Рабочей — это не просто здание, а современный комплекс, оснащенный по последнему слову техники. В школе обустроили просторные классы с интерактивным оборудованием, спортивный зал с необходимым инвентарем, актовый зал для проведения мероприятий и большую библиотеку с широким выбором литературы.
Открытие школы стало настоящим праздником для всех жителей села. На церемонии присутствовали ученики, учителя, родители и почетные гости. После официальной части мероприятия все присутствующие смогли осмотреть учебные кабинеты и лаборатории, а также оценить оборудование.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.