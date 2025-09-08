Актер Виктор Бычков сравнил Калининградскую область с дорогим коктейлем

В Калининградской области продолжаются съемки очередного сезона сериала «Любопытная Варвара» про девочку школьного возраста и ее приключения. Роль ее бабушки исполняет актриса Людмила Артемьева, дедушки — Виктор Бычков, особенно знакомый зрителю по фильмам «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты».
Артист Бычков успевает не только работать на площадке, но и путешествовать по региону в выходные. Об этом сообщает Фестивальная дирекция.
Он признается, что Калининградская область поражает красотой и «удивительными изогнутыми деревьями», а также производством сыров и шоколада., отреставрированными старинными зданиями.
«Когда едешь мимо ваших городов, “отдыхающих” в хорошем смысле этого слова, то не совсем понимаешь, где ты: то ли в Польше, то ли в России, то ли на курорте. Вообще, Калининградская область как коктейль выглядит. Я его не пью, а любуюсь им. Как и любой хороший коктейль, он должен дорого стоить и выглядеть соответствующе», — приводит Дирекция слова актера.
Ранее мы рассказывали о том, что артист побывал в замке Тапиау в Гвардейске, где ему очень понравилось.
В кадре третьего сезона сериала зрители увидят знакомые места: форты № 1 и № 8, детские лагеря «Юность» в Светлогорске, «Алые паруса» в Лесном, а также Куршскую и Балтийскую косу.