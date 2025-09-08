Актер Виктор Бычков сравнил Калининградскую область с дорогим коктейлем

«Когда едешь мимо ваших городов, “отдыхающих” в хорошем смысле этого слова, то не совсем понимаешь, где ты: то ли в Польше, то ли в России, то ли на курорте. Вообще, Калининградская область как коктейль выглядит. Я его не пью, а любуюсь им. Как и любой хороший коктейль, он должен дорого стоить и выглядеть соответствующе», — приводит Дирекция слова актера.