Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде.
«Постановлением суда компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — сказали в суде.
В инстанции уточнили, что суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей.