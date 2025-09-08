Школу села Родионовка в Амурской области открыли после ремонта

Учащиеся села Родионовка в Амурской области встретили учебный год в обновленной школе. Ремонт образовательного учреждения проводился по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в правительстве региона.
В рамках работ в здании выполнили чистовую отделку помещений, привели в порядок инженерные коммуникации, фасад, заменили оконные и дверные блоки. В классах установили интерактивные доски, музыкальную аппаратуру, а для уроков труда закупили универсальный станок.
В обновленной школе будут получать знания 27 учеников и 8 дошкольников — в здании также находится группа кратковременного пребывания. Уточняется, что капремонт в здании прошел впервые с момента строительства в 1967 году.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.