В Нальчике появится крупнейший на юге России экстрим-парк

Крупнейший на юге страны экстрим-парк построят в Нальчике в 2026 году при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Площадь комплекса составит 15 тысяч квадратных метров, сообщили в Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики.
Экстрим-парк расположится на берегу реки Нальчик. Там обустроят площадки для катания на скейтах, самокатах и велосипедах, зоны для паркура и отдыха, амфитеатр, детскую игровую площадку и скалодром. К первому этапу строительства приступят уже в начале следующего года. Работать над архитектурными конструкциями будут местные мастера и художники.
Проект экстрим-парка стал победителем Всероссийского конкурса по созданию городской среды и получил грант на реализацию. Сейчас в регионе нет специализированной площадки для любителей экстремальных уличных видов спорта, поэтому ожидается, что новый комплекс будет востребован у жителей и гостей КБР.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.