В Новосибирске ФНС потребовала признать банкротом кондитерскую сеть «Кузина»

Межрайонная инспекция ФНС № 7 по Новосибирской области направила в арбитраж иск о банкротстве компании «Кузина».

Согласно данным, опубликованным на портале «Федресурс», налоговая служба обратилась в Арбитражный суд региона с заявлением о признании ООО «Кузина» несостоятельным.

Финансовые трудности у компании начались ещё в 2024 году, когда сеть закрыла 12 заведений в Новосибирске. Весной 2025-го ФНС заморозила банковские счета предприятия, а вскоре подала иск о банкротстве управляющей компании Евгении Головковой, чей долг достиг 2,6 млн рублей.

Дополнительные проблемы возникли и в сентябре: ООО «Кузина» вместе с ООО «Виста», которое отвечает за кондитерское производство сети, оказалось в числе крупнейших должников регионального оператора по вывозу отходов. Общая сумма задолженности составила 951 тысячу рублей.