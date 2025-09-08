В Новосибирске ФНС потребовала признать банкротом кондитерскую сеть «Кузина»

Финансовые трудности у компании начались ещё в 2024 году, когда сеть закрыла 12 заведений в Новосибирске. Весной 2025-го ФНС заморозила банковские счета предприятия, а вскоре подала иск о банкротстве управляющей компании Евгении Головковой, чей долг достиг 2,6 млн рублей.