Атомщики получили значки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

— Атомная станция поддерживает спортивное движение и создает условия для здорового и активного образа жизни атомщиков. Физическая культура объединяет сотрудников разных профессий, поколений и дивизионов атомной отрасли. Спорт для нас — это жизненная сила, которая помогает быстро и решительно действовать в любых ситуациях, требующих максимальной концентрации и выносливости, — отметила и.о. заместителя директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Светлана Цыба.