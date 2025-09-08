Атомщики получили значки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

Госкорпорация «Росатом» активно развивает спортивную инфраструктуру в атомградах для вовлечения большего числа россиян в регулярные занятия спортом.
В Волгодонске в рамках IV Единого дня выполнения норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО прошло торжественное награждение спортсменов. По итогам прошедшего года золотые и серебряные значки ГТО получили 34 сотрудника Ростовской АЭС и других предприятий Росатома.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовская АЭС.
Мероприятие состоялось на территории профилактория «Белая Вежа». В нем приняли участие сотрудники атомной станции, завода «Атоммаш», предприятий «Атоммашэкспорт», «Волгодонскатомэнергоремонт» и «Росатом Возобновляемая энергия». Вместе со своими семьями они соревновались в 9 видах упражнений, включая забеги на различную дистанцию, силовые упражнения, прыжковые испытания, подъем гирь и меткость стрельбы из электронного оружия.
— Атомная станция поддерживает спортивное движение и создает условия для здорового и активного образа жизни атомщиков. Физическая культура объединяет сотрудников разных профессий, поколений и дивизионов атомной отрасли. Спорт для нас — это жизненная сила, которая помогает быстро и решительно действовать в любых ситуациях, требующих максимальной концентрации и выносливости, — отметила и.о. заместителя директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Светлана Цыба.
Отметим, что для сотрудников предприятия открыты спортивная база физкультурно-оздоровительного комплекса, тренажерные залы, групповые занятия по оздоровительным программам. Также регулярно проходят турниры по различным видам спорта.