Все из-за того, что надел только шорты: мужчина получил тяжелые ожоги, когда косил траву

В Уфе в Республиканском кожно-венерологическом диспансере завершилось лечение пациента с тяжелыми ожогами, полученными из-за борщевика. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии, молодой мужчина поступил в медучреждение с жалобами на обширное покраснение кожи, болезненные пузыри, повышенную температуру и общее недомогание.
По данным ведомства, ожоги появились после работы в саду, где пациент косил траву в солнечную погоду, будучи одетым только в шорты. Среди растительности находился борщевик, прикосновение к которому вызвало тяжелую реакцию. Сначала мужчина пытался лечится сам, однако самочувствие ухудшилось, и потребовалась госпитализация.
Медики предупреждают, что контакт с борщевиком может привести к ожогам до третьей степени, тяжелым аллергическим реакциям и токсическому отравлению. В данном случае пациенту потребовался комплексный курс лечения, направленный на снятие воспаления, устранение аллергической реакции, обезболивание и ускорение заживления пораженных участков кожи.
Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью и профессиональному лечению, пациент полностью восстановился, и он уже выписан.
— Важно помнить, что самолечение может привести к осложнениям и ухудшению течения заболевания. При появлении высыпаний на коже необходимо незамедлительно обращаться к специалистам, — заявили в Минздраве.
