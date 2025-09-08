Все из-за того, что надел только шорты: мужчина получил тяжелые ожоги, когда косил траву

По данным ведомства, ожоги появились после работы в саду, где пациент косил траву в солнечную погоду, будучи одетым только в шорты. Среди растительности находился борщевик, прикосновение к которому вызвало тяжелую реакцию. Сначала мужчина пытался лечится сам, однако самочувствие ухудшилось, и потребовалась госпитализация.