Парк Победы благоустроили в поселке Алябьевском ХМАО

Первый этап строительства Парка Победы в поселке Алябьевском Ханты-Мансийского автономного округа — Югры завершился, сообщает администрация Советского района. Работы ведутся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Благоустройство общественного пространства рассчитано на два этапа. В ходе первого специалисты уложили в парке тротуарную плитку, подготовили фундамент под лавочки, урны, пандус и столбы для освещения. Второй этап работ запланирован на лето 2026 года. В парке установят стелу в виде звезды и стену памяти, обустроят входную группу, оборудуют территорию видеонаблюдением. Всего на реализацию проекта выделили 14 млн рублей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.