Парк Победы благоустроили в поселке Алябьевском ХМАО

Благоустройство общественного пространства рассчитано на два этапа. В ходе первого специалисты уложили в парке тротуарную плитку, подготовили фундамент под лавочки, урны, пандус и столбы для освещения. Второй этап работ запланирован на лето 2026 года. В парке установят стелу в виде звезды и стену памяти, обустроят входную группу, оборудуют территорию видеонаблюдением. Всего на реализацию проекта выделили 14 млн рублей.