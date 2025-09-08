Фестиваль Gastro Industry Fest в Мурманской области собрал 15 тысяч гостей

Около 15 тысяч человек собрал фестиваль Gastro Industry Fest, который прошел 30 августа в поселке Никель Мурманской области. Как сообщили в комитете по туризму региона, проведение мероприятия отвечает целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Пятый фестиваль, посвященный Дню шахтера, объединил на одной площадке индустриальное шоу, уникальные вкусы Арктики и выступления музыкальных групп. Гостям представили мастер-классы и гастрошоу, в ходе которых было приготовлено свыше 1000 дегустационных порций.
Кроме того, в рамках мероприятия прошла деловая программа «Малые города будущего». Спикеры из Совета Федерации, региональных органов власти, крупнейших компаний страны и креативные предприниматели обсудили на панельной дискуссии модели развития малых городов через культуру, инновации и партнерства. Кульминацией праздника стало пиротехническое шоу «Сердце Арктики».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.