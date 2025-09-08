Мировые эксперты соберутся в Москве для создания сценариев будущего

Международный симпозиум «Создавая будущее» — главная площадка для совместного проектирования позитивных сценариев развития цивилизации. Мероприятие проходит под эгидой Десятилетия науки и технологий в нашей стране. Впервые Симпозиум состоялся в Национальном центре «Россия» с 4 по 6 ноября 2024 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Площадка объединила более 6000 человек из 101 страны. Среди них — представители органов власти и бизнеса, ученые и инженеры, футурологи и прогнозисты, общественные деятели и представители креативных индустрий из стран БРИКС, ШОС, СНГ. Россию на Симпозиуме представляли: первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета национального центра «Россия» Сергей Кириенко, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и многие другие.