Мировые эксперты соберутся в Москве для создания сценариев будущего

Футуристичные прогнозы будут обсуждаться в рамках треков «Общество», «Технологии», «Глобальное сотрудничество».
Программа работы трека «Общество» предусматривает дискуссии на темы преодоления мирового демографического кризиса, возможностей и вызовов урбанизации, будущего культуры и влияния социальной архитектуры на людей. Эксперты поспорят о том, как изменится рынок труда, в какой степени в перспективе возможна коллаборация городов и корпораций, рассмотрят российские и зарубежные практики создания визуального кода.
На площадках трека «Технология» участники представят ключевые прикладные инновации, которые формируют будущее уже сейчас. В программу дебатов включены темы безопасности, биотехнологий будущего — от печати органов до редактирования ДНК. Эксперты также разберут особенности создания материалов через несколько десятилетий, цифровой космос и внедрение искусственного интеллекта.
Участники трека «Глобальное сотрудничество» сосредоточатся на обсуждении инициатив и вариантов взаимодействия в гуманитарных сферах. Эксперты порассуждают над смыслами и ценностями, способными объединить человечество, представят векторы развития мирового сотрудничества, предложат варианты партнерства России и Африки, сформируют образ будущего стран Глобального Юга и РФ.
На симпозиуме запустят в работу футурологическую медиалабораторию, которая представит вдохновляющие образы и представления о грядущем мире. Концепции будущего специалисты сформируют на основе научных исследований и творческих предположений.
Организаторы симпозиума обращают внимание, что на каждой площадке мероприятия эксперты будут участвовать в совместной работе на стыке науки и технологий, гуманитарного знания и воображения. В дискуссиях примут участие государственные деятели, ученые, эксперты, футурологи, представители креативных индустрий. Результатом деятельности экспертов станут футуристические прогнозы, за исполнением которых смогут наблюдать все желающие.
Участие в просветительской программе масштабного мероприятия в Москве доступно всем желающим слушателям с экспертным интересом к тематике, в том числе и начинающим специалистам всех возрастов.
Регистрация участников открытой программы доступна на future.russia.ru.
Справка
Международный симпозиум «Создавая будущее» — главная площадка для совместного проектирования позитивных сценариев развития цивилизации. Мероприятие проходит под эгидой Десятилетия науки и технологий в нашей стране. Впервые Симпозиум состоялся в Национальном центре «Россия» с 4 по 6 ноября 2024 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Площадка объединила более 6000 человек из 101 страны. Среди них — представители органов власти и бизнеса, ученые и инженеры, футурологи и прогнозисты, общественные деятели и представители креативных индустрий из стран БРИКС, ШОС, СНГ. Россию на Симпозиуме представляли: первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета национального центра «Россия» Сергей Кириенко, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и многие другие.