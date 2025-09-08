В Иркутске фонтаны будут работать до конца сентября

— Всего в городе 14 фонтанов, за их работой следят особенно внимательно. В течение лета их регулярно чистили и обслуживали, чтобы они выглядели наилучшим образом. Увидеть их можно в самых популярных местах: в сквере имени Кирова, на площади у цирка, возле Дворца спорта «Труд», на площади Конституции у ЗАГСа, в сквере Космонавтов на Цесовской Набережной, у Дома художников, на площади в Академгородке и в других точках, — рассказывают в агентстве.