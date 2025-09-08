Ещё одна загогулина: как пройдёт дорога от Калининграда до Холмогоровки

В Зеленоградске определились с местоположением дороги, которая соединит Калининград с посёлком Холмогоровка. Власти приморского муниципалитета заказали проект планировки территории на своём сайте.
Предварительно, трасса будет пролегать от улицы Докука перед выездом у железнодорожного переезда, вдоль Советского проспекта, выступая его дублёром, и упрётся в поселковую улицу Южную. Там появится перекрёсток с тремя направлениями. Внешне дорога извилистая, напоминает такую же загагулину как и другая недавняя дорога в Чкаловск — со стороны окружной.
Дорога позволит добраться до Калининграда без выезда на старую зеленоградскую трассу и жителям посёлка Холмогоровка, и едущим с моря. Трасса разгрузит дорогу регионального значения, которая как раз в Холмогоровке соединяется со светлогорской.
Для её строительства разработают проект планировки территории с проектом межевания. Решение принято министерством градостроительной политики Калининградской области. По плану, это двухполосная дорога длиной около 1,8 км с велодорожкой и тротуарами с обеих сторон.
Власти объявили тендер на разработку проекта с максимальной стоимостью контракта почти 19 млн рублей. Документация должна быть готова к концу 2025 года, после чего документ пройдёт экспертизу. Строительство дороги запланировано на 2026−2027 год.
Областные дороги уже не справляются с наплывом автомобилистов. Недавно возле посёлка поставили светофор.