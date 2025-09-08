Ещё одна загогулина: как пройдёт дорога от Калининграда до Холмогоровки

Предварительно, трасса будет пролегать от улицы Докука перед выездом у железнодорожного переезда, вдоль Советского проспекта, выступая его дублёром, и упрётся в поселковую улицу Южную. Там появится перекрёсток с тремя направлениями. Внешне дорога извилистая, напоминает такую же загагулину как и другая недавняя дорога в Чкаловск — со стороны окружной.