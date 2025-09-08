Ричмонд
«Ждем неравнодушных!»: омичей позвали бесплатно убирать улицы

Традиционный осенний месячник чистоты анонсировала омская мэрия.

Источник: Комсомольская правда

В городе объявили о начале осеннего месячника чистоты, который продлится до 4 октября. На общественное мероприятие по уборке мусора позвали волонтеров из числа неравнодушных омичей.

«В Омске стартовал осенний месячник чистоты. Он продлится с 8 сентября по 4 октября. Приглашаем активных жителей присоединиться к акции чистоты и помочь в уборке и озеленении городских территорий. На общегородской субботник омичи выйдут 4 октября», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города Омска.

Кроме ожидаемого мэрией бесплатного труда от неравнодушных омичей, к уборке улиц города подключатся городские службы благоустройства, общественные организации, муниципальные служащие и сотрудники подведомственных учреждений.