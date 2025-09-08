Детский музейно-образовательный центр открылся в Елабуге

Торжественное открытие детского музейно-образовательного центра «Эврика» состоялось в городе Елабуга Республики Татарстан, сообщили в региональном министерстве культуры. Создание новых культурных пространств — одна из задач нацпроекта «Семья».
«Эврика» располагается в двух реконструированных зданиях. В основном корпусе на улице Спасской, 11а оборудовали учебные классы, игровые и экспозиционные залы, мультимедийные аудитории. Туда завезли современную технику: интерактивную 3D-экспозицию и сенсорные витрины, с помощью которых можно узнать об известных музеях мира и памятниках ЮНЕСКО, воссоздать реконструкцию археологических артефактов, архитектурных памятников и произведений искусства.
Во втором здании на улице Спасской, 11 В создан многофункциональный модуль «Интеллект-центр», который оборудован стационарным полусферическим экраном. Кроме того, там установили профессиональное аудио- и видеооборудование, что позволит проводить конференции, круглые столы, семинары, лекции, в том числе в формате сеансов видеоконференцсвязи и вебинаров.
«Мы делаем все необходимое для качественного образования. Такой просветительский центр очень нужен, нет сомнений, что он будет востребован. Здесь наши строители постарались создать условия для детей, родителей и педагогов», — подчеркнул глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.