Экс-замглавы администрации нижегородского города Бор арестовали

По версии следствия, в ноябре 2021 года подозреваемый, занимавший на тот период времени должность замглавы администрации города Бор, дал указание подрядчику заключить договор на монтаж и изготовление стеклянных ограждений для пешеходного моста в рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту «Борское Волгоречье» с организацией, директором которой являлся его приятель. За это он получил от него взятку в виде мотовездехода стоимостью 700 тысяч рублей. Четвертого сентября подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), был задержан, добавляет следствие.