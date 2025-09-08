Песков ответил на угрозы США ужесточить санкции против России
Все введенные против России санкции оказались бесполезны и не вынудят Москву отказаться от своих целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ВС РФ поразили обеспечивавший ВПК Украины объект энергетики
«Нанесено поражение объекту энергетики, радиолокационным станциям, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 136 районах», — говорится в сообщении Минобороны.
При стрельбе в Иерусалиме погибли шесть человек
Двое стрелков открыли огонь по автобусу с пассажирами, не менее 20 человек пострадали, 6 погибли. Оба преступника были застрелены на месте.
Медведев допустил требование Россией с Финляндии репараций на ₽20 трлн
Die Welt: подрывы «Северных потоков» были организованы по заданию Залужного
Согласно материалу газеты, исполнители подрыва трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» действовали по заданию бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.