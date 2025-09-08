Ричмонд
Последние новости к вечеру 8 сентября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 8 сентября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 8 сентября — в проекте Новости Mail.

Песков ответил на угрозы США ужесточить санкции против России

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

Все введенные против России санкции оказались бесполезны и не вынудят Москву отказаться от своих целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ВС РФ поразили обеспечивавший ВПК Украины объект энергетики

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«Нанесено поражение объекту энергетики, радиолокационным станциям, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 136 районах», — говорится в сообщении Минобороны.

При стрельбе в Иерусалиме погибли шесть человек

Источник: ABIR SULTAN/EPA/TASS

Двое стрелков открыли огонь по автобусу с пассажирами, не менее 20 человек пострадали, 6 погибли. Оба преступника были застрелены на месте.

Медведев допустил требование Россией с Финляндии репараций на ₽20 трлн

Источник: Виктор Темин, Николай Петров/ТАСС

Финляндия после вступления в НАТО стала нарушать договоры 1947 года и об основах отношений с Россией 1992 года, заявил Медведев. По его словам, такой ущерб оценивается в 20 трлн руб., по данным Верховного суда Карелии.

Die Welt: подрывы «Северных потоков» были организованы по заданию Залужного

Источник: Zuma/TASS

Согласно материалу газеты, исполнители подрыва трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» действовали по заданию бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

