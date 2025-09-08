Бастрыкин потребовал доклад о пропавшем 27-летнем жителе Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 27-летнего мужчины в Альшеевском районе Башкирии. Поводом, как сообщает информационный центр ведомства, стало обращение в соцсетях брата пропавшего.
По данным СК, в минувшем апреле молодой человек покинул свой дом в селе Раевский и перестал выходить на связь с близкими. До настоящего времени его местонахождение не установлено. В обращении высказывается предположение о возможном криминальном характере исчезновения.
Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Следкома Башкирии Марату Галиханову представить подробный доклад о ходе и результатах расследования с учетом всех обстоятельств, изложенных в обращении.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СКР.
