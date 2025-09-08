Три агрокласса открылись в Новоселицком округе Ставрополья

В селе Новоселицком на базе школы № 1 оборудовали агротехнологический класс по направлению «Агроинженерия», а в общеобразовательных учебных учреждениях № 2 села Чернолесского и № 4 села Падинского запустили подготовку по специальности «Генетика и селекция растений». Всего по нацпроекту в этом году на Ставрополье планируют открыть еще 60 агроклассов, в которых дети будут получать практические знания и навыки в сельскохозяйственной отрасли.