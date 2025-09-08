Три агрокласса открылись в Новоселицком округе Ставрополья

Открытие трех агроклассов в Новоселицком округе Ставропольского края состоялось при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в правительстве региона.
В селе Новоселицком на базе школы № 1 оборудовали агротехнологический класс по направлению «Агроинженерия», а в общеобразовательных учебных учреждениях № 2 села Чернолесского и № 4 села Падинского запустили подготовку по специальности «Генетика и селекция растений». Всего по нацпроекту в этом году на Ставрополье планируют открыть еще 60 агроклассов, в которых дети будут получать практические знания и навыки в сельскохозяйственной отрасли.
«Уверен, что агроклассы откроют новые перспективы перед нашими детьми. Благодаря реализации нацпроекта молодежь получает возможность со школьной скамьи знакомиться с профессиями, которые станут делом их жизни», — отметил глава Новоселицкого округа Николай Брихачев.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.