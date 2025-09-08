Танцевальный фестиваль в Подмосковье посетили 13 тысяч человек

30 и 31 августа проходили отборочные этапы, во время которых начинающие и профессиональные танцоры уличных направлений выступали в формате баттлов под открытым небом. В Пестовском парке Балашихи собрались 8 тысяч человек, а на площади у кинотеатра «Искра» в Видном — 5 тысяч. Участников оценивало жюри, в состав которого входили многократные победители и призеры международных танцевальных фестивалей. Кроме того, иностранные судьи провели для посетителей мастер-классы.