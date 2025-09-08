Танцевальный фестиваль в Подмосковье посетили 13 тысяч человек

Фестиваль «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу “Область танцевальных культур”», который проходит с 30 августа по 14 сентября в подмосковных городах Балашиха и Видное, собрал 13 тысяч человек. Мероприятие проводят в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба минкультуры и туризма региона.
30 и 31 августа проходили отборочные этапы, во время которых начинающие и профессиональные танцоры уличных направлений выступали в формате баттлов под открытым небом. В Пестовском парке Балашихи собрались 8 тысяч человек, а на площади у кинотеатра «Искра» в Видном — 5 тысяч. Участников оценивало жюри, в состав которого входили многократные победители и призеры международных танцевальных фестивалей. Кроме того, иностранные судьи провели для посетителей мастер-классы.
14 сентября в парке им. В. Талалихина в Подольске пройдет завершающий этап кубка, где свои номера покажут 64 победителя отборочных туров. Победители фестиваля смогут принять участие в танцевальных соревнованиях в Китае, ОАЭ и Японии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.