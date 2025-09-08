С сентября часть новосибирских пенсионеров получит повышенные выплаты

Перерасчёт коснётся тех, кто в августе отметил 80-летие, получил инвалидность I группы или прекратил работать.
Сентябрь принесёт прибавку к пенсии ряду жителей Новосибирской области. Повышение положено гражданам, которые в августе достигли 80-летнего возраста, оформили первую группу инвалидности или завершили трудовую деятельность, сообщает «РИА Новости».
По словам депутата Госдумы Алексея Говырина, перерасчёт назначается с первого дня месяца, следующего за наступлением права. Таким образом, для 80-летних пенсионеров с сентября фиксированная часть страховой пенсии увеличится вдвое и составит 17 815 рублей 40 копеек вместо 8 907 рублей 70 копеек.
Лица, признанные инвалидами I группы, также получат удвоенную фиксированную выплату. При наличии иждивенцев к пенсии добавляется по 2 969 рублей 23 копейки на каждого нетрудоспособного члена семьи, но максимум на троих — при условии документального подтверждения.
Для тех, кто прекратил работать в августе, начиная с сентября будет начисляться страховая пенсия с учётом всех индексаций последних лет. Однако перечисления могут поступить позже, так как данные проходят обработку.