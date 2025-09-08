На улице Айской в Уфе на неделю ограничили движение

Сегодня, 8 сентября, в Уфе из-за дорожных работ ограничили движение на улице Айской. Как сообщает пресс-служба городской администрации, до 15 сентября на участке от Чернышевского до проспекта Салавата Юлаева будет перекрыта одна полоса проезжей части.
На территории будут фрезерование старого дорожного покрытия. Власти просят уфимцев и гостей города учитывать ограничение при планировании маршрутов.
