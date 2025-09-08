Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Айской в Уфе на неделю ограничили движение

В Уфе до 15 сентября перекрыли улицу Айскую.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 8 сентября, в Уфе из-за дорожных работ ограничили движение на улице Айской. Как сообщает пресс-служба городской администрации, до 15 сентября на участке от Чернышевского до проспекта Салавата Юлаева будет перекрыта одна полоса проезжей части.

На территории будут фрезерование старого дорожного покрытия. Власти просят уфимцев и гостей города учитывать ограничение при планировании маршрутов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.