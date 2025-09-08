Юрий Слюсарь заявил о планах по возвращению водоканала Ростова государству

Напомним, в последние годы на донском предприятии произошла серия управленческих скандалов, в том числе, с участием следствия. Теперь, по информации РИА Новости, Генеральная прокуратура России через суд требует обратить в доход государства АО «Ростовводоканал» с активами более чем на 4,6 млрд рублей, чьим собственником стал глава компании «Евразийский» Станислав Светлицкий.