Юрий Слюсарь заявил о планах по возвращению водоканала Ростова государству

Водоканал Ростова планируют вернуть государству, идею одобрил президент России Владимир Путин.

Источник: Комсомольская правда

Водоканал Ростова-на-Дону необходимо вернуть государству, идею поддержал президент России Владимир Путин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.

— Обсуждали этот вопрос во время недавней встречи с Владимиром Владимировичем Путиным. Президент наши инициативы поддержал. Первые шаги сделаны. Будем действовать последовательно, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Донской глава подчеркнул, что необходимость «навести порядок в разбазаренном хозяйстве водоканала» давно назрела.

— Важнейший объект жизнеобеспечения оказался в руках у частника, который и не собирался вкладываться в его нормальное содержание. Ситуация дикая и требует кардинальных мер. Объект нужно вернуть из частных рук в собственность государства и системно развивать, — добавил Юрий Слюсарь.

Напомним, в последние годы на донском предприятии произошла серия управленческих скандалов, в том числе, с участием следствия. Теперь, по информации РИА Новости, Генеральная прокуратура России через суд требует обратить в доход государства АО «Ростовводоканал» с активами более чем на 4,6 млрд рублей, чьим собственником стал глава компании «Евразийский» Станислав Светлицкий.

