В Забайкалье укрепляют берега реки Читы после мощного паводка

По данным на 20:00 8 сентября, уровень воды постепенно снижается: у села Шишкино-Остров он упал на 3 см (до 280 см), у села Бургень — на 4 см (до 290 см). Однако в районе города Читы вода продолжает подниматься — зафиксирован рост на 11 см до отметки 342 см. Работы по защите населенных пунктов продолжаются в усиленном режиме.