В Забайкалье укрепляют берега реки Читы после мощного паводка

Министр природных ресурсов Забайкальского края Павел Волжин совместно с главой муниципалитета лично контролирует ход восстановительных работ в пригороде Читы. После аномальных ливней, которые принесли двухмесячную норму осадков всего за неделю, уровень воды в реке Чита резко поднялся, создав угрозу для дачных кооперативов «Квант», «Островок» и других. Об этом КП-Иркутск сообщили в Минприроды региона.
На месте работает оперативный штаб с участием МЧС, полиции и волонтеров. Семь единиц тяжелой техники уже задействованы для укрепления берегов и защитных насыпей, чтобы предотвратить дальнейший размыв.
— По поручению губернатора на аварийно-спасательные цели предусмотрено 220 миллионов краевых средств, — сообщил Павел Волжин. — Деньги будут доведены до муниципальных образований в ближайшее время.
По данным на 20:00 8 сентября, уровень воды постепенно снижается: у села Шишкино-Остров он упал на 3 см (до 280 см), у села Бургень — на 4 см (до 290 см). Однако в районе города Читы вода продолжает подниматься — зафиксирован рост на 11 см до отметки 342 см. Работы по защите населенных пунктов продолжаются в усиленном режиме.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Прибайкальском нацпарке восстановили дорогу до мыса Зундуки после дождей.