Стало известно, когда из Петербурга уйдет запах химикатов и есть ли опасность для граждан

Изначально эксперты прогнозировали улучшение ситуации к понедельнику, 9 сентября, однако отсутствие ветра и высокая влажность воздуха препятствуют рассеиванию посторонних примесей. За несколько дней на горячую линию комитета по природопользованию поступило более 80 сообщений от жителей разных районов. В соцсетях петербуржцы описывали ощущения как запах хлорки, жженой пластмассы или горелой электропроводки.