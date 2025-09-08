Ричмонд
Стало известно, когда из Петербурга уйдет запах химикатов и есть ли опасность для граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября, ФедералПресс. Химический запах на улицах Северной столицы будет ощущаться до 10 сентября. В пресс-службе комитета по природопользованию города уточнили, что в городе продлен прогноз на экологически неблагоприятные условия.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Неблагоприятные метеоусловия 9 и 10 сентября», — говорится в сообщении.

Изначально эксперты прогнозировали улучшение ситуации к понедельнику, 9 сентября, однако отсутствие ветра и высокая влажность воздуха препятствуют рассеиванию посторонних примесей. За несколько дней на горячую линию комитета по природопользованию поступило более 80 сообщений от жителей разных районов. В соцсетях петербуржцы описывали ощущения как запах хлорки, жженой пластмассы или горелой электропроводки.

Воздух исследовала мобильная экологическая служба. Анализ показал, что превышений предельно допустимых концентраций химических веществ нет, уточняет издание «Мойка78».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что жители района Петербурга бьют тревогу из-за пены и сильного запаха от реки Славянки.