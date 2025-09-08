Стало известно, когда из Петербурга уйдет запах химикатов и есть ли опасность для граждан

«Неблагоприятные метеоусловия 9 и 10 сентября», — говорится в сообщении.
Изначально эксперты прогнозировали улучшение ситуации к понедельнику, 9 сентября, однако отсутствие ветра и высокая влажность воздуха препятствуют рассеиванию посторонних примесей. За несколько дней на горячую линию комитета по природопользованию поступило более 80 сообщений от жителей разных районов. В соцсетях петербуржцы описывали ощущения как запах хлорки, жженой пластмассы или горелой электропроводки.
Воздух исследовала мобильная экологическая служба. Анализ показал, что превышений предельно допустимых концентраций химических веществ нет, уточняет издание «Мойка78».
