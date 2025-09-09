Кроссворд на 9 сентября 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Льве Толстом
- Любовь к музыке оказала заметное влияние на творчество Льва Толстого. Его любимыми композиторами были Бах, Гендель и Шопен. Знакомство с талантливым немецким музыкантом в Петербурге в 1848 году, описанное в повести «Альберт», стало важным этапом в его музыкальном развитии. В 1849 году Толстой поселил в Ясной Поляне музыканта Рудольфа, с которым музицировал в четыре руки. В тот период он увлеченно играл произведения Шумана, Шопена, Моцарта и Мендельсона, посвящая этому занятию несколько часов в день. В конце 1840-х годов Толстой в соавторстве с Зыбиным сочинил вальс, который в начале XX века был записан композитором С. И. Танеевым. Этот вальс прозвучал в фильме «Отец Сергий», снятом по повести Толстого.
- С детства овладев французским и немецким, Лев Толстой проявил удивительное трудолюбие и любознательность в изучении языков. Он свободно говорил на татарском, английском и турецком, освоил латынь, украинский, греческий и болгарский языки, а также обладал навыками перевода с сербского, польского, чешского и итальянского.
- В своем критическом очерке «О Шекспире и о драме» Лев Толстой представил развернутую аргументацию против общепринятого мнения о Шекспире как о гениальном драматурге. Анализируя такие пьесы, как «Король Лир», «Отелло», «Фальстаф» и «Гамлет», Толстой находил в них искусственность, надуманность и отсутствие глубины. Его эмоциональная реакция на постановку «Гамлета» была особенно сильной: он испытывал «особенное страдание» от этого, по его мнению, «фальшивого подобия произведений искусства».
Ответы
По горизонтали:
1. Кумыс
В мае 1862 года, страдая от депрессии, Лев Толстой по совету врачей отправился на башкирский хутор Каралык в Самарской губернии для прохождения курса кумысолечения, популярного в то время метода. Первоначально он планировал лечение в кумысолечебнице Постникова, но, узнав о предстоящем приезде множества высокопоставленных чиновников, которых он избегал, Толстой выбрал башкирское кочевье Каралык, расположенное в 130 верстах от Самары на одноименной реке. Там он жил в башкирской кибитке, питался бараниной, принимал солнечные ванны, пил кумыс и чай, а также играл в шашки с местными жителями. Первый курс лечения продлился полтора месяца.
2. Голод
Во время голода 1891 — 1892 годов Лев Толстой лично организовывал систему помощи нуждающимся в Рязанской губернии. Он открыл 187 столовых, где питание получили 10 000 человек, а также отдельные столовые для детей. Толстой оказывал помощь, предоставляя дрова, семена и картофель для посева, закупал и раздавал лошадей крестьянам, чьи хозяйства пострадали от голода. Софья Андреевна Толстая активно поддерживала его усилия, опубликовав 3 ноября 1891 года открытое письмо в «Русских ведомостях» с просьбой о помощи голодающим. Благодаря совместным усилиям им удалось собрать более 200 000 рублей пожертвований.
3. Тургенев
В течение десятилетия после первых публикаций, интерес критиков ко Льву Толстому заметно снизился, вплоть до выхода романа «Война и мир». Сам Толстой также не стремился к контактам с другими литераторами, за исключением Афанасия Фета. Существенным фактором, повлиявшим на это, стала ссора с Иваном Тургеневым, произошедшая в мае 1861 года в имении Степановка, где оба писателя гостили у Фета. Конфликт был настолько острым, что едва не завершился дуэлью и привел к долгой, 17-летней вражде между писателями.
4. Репин
В 1891 году Илья Репин создал этюд с изображением Льва Толстого, молящегося в лесу. Спустя десятилетие на основе этого этюда была написана картина «Л. Н. Толстой босой». Однако, по словам старшего сына писателя, Сергея Львовича, Толстой был недоволен тем, что Репин изобразил его босым. Толстой редко ходил босиком и иронично заметил, что Репин, кажется, никогда не видел его босым, и для полноты картины не хватает только изображения его без панталон.
По вертикали:
1. Чертков
Владимир Чертков был неоднозначной фигурой в жизни Льва Толстого. С одной стороны, он стал преданным другом, единомышленником и помощником писателя, оказавшим огромное влияние на его творчество и мировоззрение. С другой стороны, его влияние привело к серьезным конфликтам в семье Толстого. Чертков быстро вошел в близкое окружение писателя, редактировал его тексты, продвигал его идеи, организовал издательство «Посредник» и публиковал запрещенные произведения писателя за границей. Однако, его советы Толстому оставить семью привели к ожесточенным спорам с Софьей Андреевной.
2. Граф
Лев Толстой происходил из графской ветви рода Толстых, основанной сподвижником Петра I, П. А. Толстым. Его родственные связи охватывали высший свет аристократии. Среди известных родственников по линии отца: авантюрист Ф. И. Толстой, художник Ф. П. Толстой, а также светские дамы М. И. Лопухина и А. Ф. Закревская. Поэт А. К. Толстой приходился писателю троюродным братом. По материнской линии среди родственников выделяются генерал-лейтенант Д. М. Волконский и эмигрант Н. И. Трубецкой. Благодаря бракам родственников, Толстой был связан с министрами А. А. Закревским и Л. А. Перовским, генералами 1812 года Л. И. Депрерадовичем и А. И. Юшковым, а также канцлером А. М. Горчаковым. Лев Толстой и А. С. Пушкин были потомками адмирала Ивана Головина.
3. Школа
Задолго до отмены крепостного права, в 1859 году, Лев Толстой активно занялся образованием крестьянских детей, открыв школы в Ясной Поляне и Крапивенском уезде. Яснополянская школа стала уникальным педагогическим экспериментом, принципиально отличавшимся от господствовавшей тогда немецкой системы образования. Толстой отвергал любую регламентацию и дисциплину, считая, что обучение должно быть построено на индивидуальном подходе к каждому ученику и учителю. В Яснополянской школе царила атмосфера свободы: дети сидели где хотели, приходили и уходили по своему усмотрению, не было жестких программ обучения. Главная задача учителя заключалась в том, чтобы заинтересовать учеников, что успешно удавалось самому Толстому и его помощникам.
4. Дневник
Лев Толстой начал вести дневник 17 марта 1847 года, находясь на лечении в казанском госпитале. Этому предшествовало первое поэтическое произведение писателя — восьмистишие, выгравированное на памятнике его тети в Оптиной пустыни в 1841 году. Вдохновленный примером Бенджамина Франклина, Толстой использовал дневник как инструмент для самосовершенствования: он формулировал цели, отслеживал прогресс, анализировал ошибки и размышлял о мотивах своих действий. Ведение дневника сопровождало его на протяжении всей жизни.
5. Софья
Брак Льва Толстого и Софьи Андреевны Берс начался с любви и взаимопонимания, но со временем омрачился накопившимися противоречиями. Толстой с юности был знаком с семьей Берс и, женившись на 18-летней Софье, обрел не только жену, но и верную помощницу в литературных делах. Начальный период брака был счастливым благодаря практичности Софьи Андреевны и успехам Толстого. Однако, со временем счастье сменилось размолвками и непониманием, которые с годами лишь усугублялись. Ревность Толстого к Софье Андреевне из-за композитора Танеева в конце 1890-х годов стала причиной очередного разлада, вплоть до предложения о разводе. Отношения также осложнялись эмоциональной отстраненностью Толстого от семьи.
