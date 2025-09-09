Кроссворд на 9 сентября 2025

2. Граф

Лев Толстой происходил из графской ветви рода Толстых, основанной сподвижником Петра I, П. А. Толстым. Его родственные связи охватывали высший свет аристократии. Среди известных родственников по линии отца: авантюрист Ф. И. Толстой, художник Ф. П. Толстой, а также светские дамы М. И. Лопухина и А. Ф. Закревская. Поэт А. К. Толстой приходился писателю троюродным братом. По материнской линии среди родственников выделяются генерал-лейтенант Д. М. Волконский и эмигрант Н. И. Трубецкой. Благодаря бракам родственников, Толстой был связан с министрами А. А. Закревским и Л. А. Перовским, генералами 1812 года Л. И. Депрерадовичем и А. И. Юшковым, а также канцлером А. М. Горчаковым. Лев Толстой и А. С. Пушкин были потомками адмирала Ивана Головина.