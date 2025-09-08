Ричмонд
В Черемшанскую центральную больницу Татарстана поступили два автомобиля

В церемонии передачи машин принял участие глава республики Рустам Минниханов.

Автопарк Черемшанской центральной районной больницы (ЦРБ) в Республике Татарстан пополнился двумя новыми машинами при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в исполнительном комитете Черемшанского муниципального района.

Для оказания скорой медицинской помощи населению в ЦРБ поступил Sollers Atlant, а для хозяйственных работ — Lada Aura. Приобретение машин скорой помощи в больницы — важная поддержка, которая укрепит материально-техническую базу здравоохранения района и даст возможность врачам оперативно оказывать необходимую помощь жителям.

В церемонии передачи автомобилей принял участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. В общей сложности на торжественном мероприятии в Казани районным и городским медучреждениям республики было предоставлено 100 карет скорой помощи и 40 легковых машин.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

