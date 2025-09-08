В Донецке прошел мотопробег ко Дню освобождения от фашистских захватчиков

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Мотопробег, посвященный Дню освобождения Донбасса во время Великой Отечественной войны, прошел в Донецке в понедельник, рассказал РИА Новости один из организаторов акции Андрей Жагло.
По данным организаторов, в пробеге приняли участие больше 40 мотоциклистов и 20 машин. Они проехали с флагами от Ждановской развилки к мемориальному комплексу «Твоим освободителям, Донбасс».
«Наш мотопробег посвящен Дню освобождения Донбасса. Тот праздник, который мы помним с детства. 82 года назад очень много людей отдали жизнь ради того, чтобы эти праздники у нас сегодня были. Мы это помним, чтим и пытаемся передать своим детям. Вот этот праздник мы хотели передать сегодня дончанам, жителям нашего города, нашему многострадальному любимому городу», — отметил Жагло.
Донецкая область отмечает День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 8 сентября. В этот день в 1943 году Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск. К началу Великой Отечественной войны этот город был одним из крупнейших промышленных центров не только Украинской ССР, но и всего Советского Союза. Город, население которого составляло 507 тысяч человек, обеспечивал 7% общесоюзной добычи угля, 5% производства стали и 11% производства кокса. По состоянию на первые месяцы 1941 года в Сталино насчитывалось 223 предприятия союзного и республиканского подчинения и 54 местной и кооперативной промышленности.