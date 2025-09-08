В Донецке прошел мотопробег ко Дню освобождения от фашистских захватчиков

Донецкая область отмечает День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 8 сентября. В этот день в 1943 году Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск. К началу Великой Отечественной войны этот город был одним из крупнейших промышленных центров не только Украинской ССР, но и всего Советского Союза. Город, население которого составляло 507 тысяч человек, обеспечивал 7% общесоюзной добычи угля, 5% производства стали и 11% производства кокса. По состоянию на первые месяцы 1941 года в Сталино насчитывалось 223 предприятия союзного и республиканского подчинения и 54 местной и кооперативной промышленности.