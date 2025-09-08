Эксперт предупредил об опасности сочетания грибов и алкоголя

Врач-терапевт Дарья Умрик в интервью NEWS.ru объяснила, почему категорически не рекомендуется закусывать алкоголь грибами. Это сочетание может привести к тяжелейшим последствиям для здоровья, вплоть до отказа почек и печени.
Спиртное нарушает естественный процесс расщепления токсинов, которые содержатся даже в условно съедобных грибах, и вызывает сильное обезвоживание организма. Это создает двойную нагрузку на организм и может превратить обычную закуску в яд.
Особенно опасно алкоголя с такими грибами, как навозники. Оно способно вызвать не только сильное отравление с тошнотой и рвотой, но и привести к необратимым повреждениям внутренних органов.
— Такие напитки не только нарушает процесс расщепления токсинов, но и способствует обезвоживанию, — пояснила Дарья Умрик. — Подобное комбо может стать причиной почечной и печеночной недостаточности.
Врач подчеркивает, что токсины ядовитых грибов не разрушаются при варке или жарке, поэтому единственный способ избежать риска — не сочетать грибы с алкоголем вообще.