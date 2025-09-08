В селе Апанасенковском на Ставрополье завершился капремонт школы № 13

Торжественное открытие школы № 13, отремонтированной по нацпроекту «Молодежь и дети», состоялось в День знаний в селе Апанасенковском Ставропольского края. Об этом сообщает региональное правительство.
В школе полностью обновили коммуникации, закупили мебель и оборудование. Особое внимание уделили вопросам безопасности: учреждение оснастили новейшими системами охраны и противопожарной защиты. С 1 сентября в школе начали обучаться 147 ребят.
«Для апанасенковцев школа — настоящий центр притяжения. Сегодня это не просто отремонтированное здание, а современное, безопасное и комфортное пространство для учебы, творчества и развития талантов», — отметил глава Апанасенковского округа Денис Климов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.