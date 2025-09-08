МАРТ проверил новый магазин без ценников в Минске и нашел там нарушения

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило о проверке, которая была проведена в первом магазине без ценников. Речь идет о торговой точке «Мегатоп», которая находится в торговом центре «Авиа Молл» в Минске.
— На пути к инновациям и современным технологиям в торговом объекте все-таки не обеспечено наличие ценников на товары и не обеспечено своевременное доведение до покупателей необходимой и достоверной информации о товарах, — сообщили в МАРТ.
Ведомство выдало рекомендации владельцу указанного магазина, ему нужно устранить выявленные нарушения. Ситуация остается на контроле специалистов МАРТ.
