МАРТ проверил новый магазин без ценников в Минске и нашел там нарушения

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило о проверке, которая была проведена в первом магазине без ценников. Речь идет о торговой точке «Мегатоп», которая находится в торговом центре «Авиа Молл» в Минске.

— На пути к инновациям и современным технологиям в торговом объекте все-таки не обеспечено наличие ценников на товары и не обеспечено своевременное доведение до покупателей необходимой и достоверной информации о товарах, — сообщили в МАРТ.

Ведомство выдало рекомендации владельцу указанного магазина, ему нужно устранить выявленные нарушения. Ситуация остается на контроле специалистов МАРТ.

