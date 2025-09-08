На Ворошиловском мосту в Ростове восстановили освещение

В Ростове-на-Дону восстановили освещение на Ворошиловском мосту и прилегающих магистралях. Об этом в своем телеграм-канале 8 сентября сообщил глава города Александр Скрябин.
— Речь идет о линиях протяженностью более трех километров — участки сетей от Станиславского до Ворошиловского моста, на Ворошиловском мосту и далее от моста по Восточному шоссе до «Мегамага», — уточнил Александр Скрябин.
По словам чиновника, электрики заменили поврежденные кабельные линии, четыре пункта питания и управления, более 200 неисправных светильников и свыше 300 автоматических выключателей.
— Поставил задачу продолжать работу по поддержанию и развитию системы наружного освещения, — добавил Александр Скрябин.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону полностью восстановили освещение на улице Левобережной.