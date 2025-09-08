Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ворошиловском мосту в Ростове восстановили освещение

В Ростове-на-Дону вернули освещение на южном въезде в город.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону восстановили освещение на Ворошиловском мосту и прилегающих магистралях. Об этом в своем телеграм-канале 8 сентября сообщил глава города Александр Скрябин.

— Речь идет о линиях протяженностью более трех километров — участки сетей от Станиславского до Ворошиловского моста, на Ворошиловском мосту и далее от моста по Восточному шоссе до «Мегамага», — уточнил Александр Скрябин.

По словам чиновника, электрики заменили поврежденные кабельные линии, четыре пункта питания и управления, более 200 неисправных светильников и свыше 300 автоматических выключателей.

— Поставил задачу продолжать работу по поддержанию и развитию системы наружного освещения, — добавил Александр Скрябин.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону полностью восстановили освещение на улице Левобережной.