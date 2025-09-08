Уфимец бросил детей и лишил их 1,3 миллиона рублей

По данным надзорного ведомства, несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава и привлечение к административной и уголовной ответственности, мужчина продолжал уклоняться от выполнения судебного решения. Он не только не выплачивал средства на содержание детей, но и полностью перестал принимать участие в их воспитании. Сумма задолженности превысила 1,3 миллиона рублей.