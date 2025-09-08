Ричмонд
Уфимец бросил детей и лишил их 1,3 миллиона рублей

Житель Уфы оставил детей без 1,3 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор 42-летнему мужчине, его признали виновным в злостном уклонении от уплаты алиментов на содержание двух малолетних детей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным надзорного ведомства, несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава и привлечение к административной и уголовной ответственности, мужчина продолжал уклоняться от выполнения судебного решения. Он не только не выплачивал средства на содержание детей, но и полностью перестал принимать участие в их воспитании. Сумма задолженности превысила 1,3 миллиона рублей.

Уфимец полностью признал вину. Калининский районный суд Уфы назначил ему девять месяцев колонии-поселения.

